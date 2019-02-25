شكرا لقرائتكم خبر عن "المصرية للاتصالات" و"سيسكو" توقعان اتفاقية تعاون للاستفادة من الحوسبة السحابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت المصرية للاتصالات عن توقيع اتفاقية تعاون مع شركة سيسكو لتمكين الشركة المصرية للاتصالات - أول مشغل اتصالات متكامل فى مصر - من تقديم خدمة وظائف الشبكة الافتراضية (NFV) عبر بيئة اتصالات سحابية فى تطوير خدمات الإنترنت الثابت، ومواصلة خططها فى تحديث شبكتها، جاء ذلك على هامش فعاليات المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة الذي تستضيفه مدينة برشلونة في الفترة من 25 حتى 28 فبراير الجاري.

تهدف المصرية للاتصالات من هذا التعاون إلى تطوير شبكتها من أجل تقديم الخدمات بشكل أسرع، وتحسين تجربة العملاء. حيث ستقوم المصرية للاتصالات بتطوير بنيتها التحتية لتقديم التطبيقات باستخدام التقنية الافتراضية والنماذج السحابية المرتبطة بالبنية المعلوماتية لوظائف الشبكات (NFV) في مجال الانترنت الثابت.

وقال المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات: "نسعى لتحقيق التمثيل الافتراضي لشبكة الانترنت الثابت مع تحقيق الاستفادة الكاملة من البنية التحتية للاتصالات السحابية" .

وأضاف أنه على الرغم من أن التحول إلى الاتصالات السحابية أمر معقد، فإن هذه المنصة المتكاملة والمعتمدة مسبقا ستوفر عمليات أكثر سلاسة.

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وأوضح حامد أن مقدمي خدمات الاتصالات المتكاملة والمحمول في حاجة إلى مزيد من المرونة في مراكز البيانات للتعامل بشكل أفضل مع الخدمات الجديدة. كما يجب دعمها لتتماشى بشكل صحيح مع اتفاقيات مستوى الخدمة (SLAs) لضمان تجربة ممتازة للعملاء. فالتقنيات التي تتيح مرونة حقيقية مثل وظائف الشبكة الافتراضية - NFV والشبكات المعرفة بالبرمجيات (SDN) ، هي مفتاح النجاح مع الشبكة الافتراضية.

وقال إن المشغلين في جميع أنحاء العالم يقومون بتحويل شبكاتهم استعداد لتكنولوجيا الجيل الخامس وانترنت الأشياء. ومن هنا فإن الشبكة الافتراضية تعد عاملا أساسيا في جاهزية الشبكات.

من جانبه قال علي عامر، المدير التنفيذي لمبيعات مزودي الخدمات لدى سيسكو في الشرق الأوسط وأفريقيا: "إن حلول وظائف الشبكة الافتراضية ستساعد الشركة المصرية للاتصالات على تلبية الطلبات المتطورة لعملائها، مع تحقيق التطور السريع ونشر عروض الخدمات الجديدة المبتكرة".