شكرا لقرائتكم خبر عن عامر القابضة تحقق مبيعات بـ 2.374 مليار جنيه بزيادة قدرها 180 % والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد مجلس إدارة شركة عامر القابضة تقرير أداء نتائج الأعمال للشركة فى 31 ديسمبر 2018 وقد أظهرت نتائج الأعمال هامش مجمل ربح قدره 38%، فقد ارتفعت المبيعات بنسبة 180% حيث تحقق طفرة في المبيعات خلال عام 2018 بمبلغ قدره 2.374 مليار جنيه مقارنة بـمبلغ قدرة 847 مليون جنيه عن نفس الفترة من عام 2017 بمشروعات "بورتو سعيد وبورتو جولف مارينا وجولف بورتو السخنة وساوث بيتش" وهو ما يدل علي ثقة المستثمرين في مشروعات بورتو في ظل المنافسة الشرسة في السوق وسوف يظهر تأثير هذه الطفرة في المبيعات علي نتائج وأرباح الشركة خلال السنوات القادمة عندما يتم تسليم الوحدات وأثبات الايراد لهذه المبيعات .

كما أكد التقرير علي إنجاز نسبة كبيرة في المشروعات مما يمهد لتسليمات عقارية بحوالي 3.60 مليار جنيه خلال العامين القادمين حيث بلغت أرصدة الحاجزين والتعاقدات العقارية المتبقية مبلغ 3.60 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2018 مقارنة بمبلغ 1.97 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2017 بزيادة قدرها 83 %

وأضاف التقرير أن شركة بورتو فاكيشن حققت صافي مبيعات 693 مليون جنيه بزيادة قدرها 7 % حيث بلغت صافي مبيعاتها في 31 ديسمبر 2018 مبلغ 693 مليون جنيه مقارنة بمبلغ 645 مليون جنيه في نفس الفترة من 2017.

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وحققت الفنادق زيادة في الايرادات قدرها 42 % حيث بلغت ايراداتها 110 مليون جنيه مقارنة بـ 77 مليون عن الفترة من عام 2017 وبلغت أرباح التشغيل 273 مليون جنيه مقارنة بأرباح تشغيل قدرها 258 مليون جنيه عن عام 2017 وبلغت إيرادات المطاعم 237 مليون جنيه مقارنة بـ 254 عن نفس الفترة من 2017.

وعن النظرة المستقبلية وإنجازات المجموعة في 31 ديسمبر 2018 أكد التقرير أن شركة عامر للتنمية السياحية إحدي شركات المجموعة انجزت إنجازا كبيرا في مشروع بورتو سعيد بالإنتهاء من 85 % من فندق بورتوسعيد بحجم 180 غرفة خمس نجوم وكذلك الأنتهاء من 70 % من أعمال الخرسانة لجميع الوحدات المباعة وكل ذلك في حوالي 4 أشهر مما كان له أثر إيجابي علي توجيه السيولة نحو إنجاز الأعمال تفاديا لأي زيادة في أسعار الخدمات وتعتزم المجموعة افتتاح الفندق قبل نهاية الربع الأول من 2019.

وسوف تطرح الشركة قريبا مشروعها بورتو جراولة بمطروح ويضم 2750 وحدة علي البحر مباشرة.