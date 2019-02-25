شكرا لقرائتكم خبر عن عاملو مجمع فوسفات أبو طرطور يعرضون لوزير البترول ومحافظ الوادى الجديد معداتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص العاملون بموقع مجمع فوسفات مصر على تحية المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أثناء وصوله موقع عملهم، إذ قام سائقو المعدات المختلفة من عربات لورى ولوادر وغيرها من السيارات المختلفة على تقديم تحية استقبال وزير البترول ومحافظ الوادى الجديد خاصة أنها تعتبر المرة الأولى التى يزور فيها وزير البترول محافظة الوادى الجديد ومشروع مجمع الفوسفات.

وقام العاملون بالمجمع بتقديم عرض بمعداتهم استمر قرابة ساعة استعرضوا خلاله مهاراتهم فى التعامل مع المعدات التى يعملون بها فى واحدة من أروع المناظر التى لاقت استحسان الجميع والحضور.

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وحرص وزير البترول على تحية وتقدير كافة العاملين بالموقع معربا عن شكره وتقديره للدور الهام اللذين يقومون به من أجل تحقيق الاستقرار.