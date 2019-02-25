شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات البورصة تتحول للارتفاع بختام التعاملات وسط مبيعات أجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحولت مؤشرات البورصة المصرية، للارتفاع بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، باستثناء المؤشر الرئيسى وسط مبيعات للمؤسسات الأجنبية، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 1.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 827.113 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 306 مليون ورقة مالية بقيمة 912 مليون جنيه، عبر تنفيذ 25.9 ألف عملية لعدد 179 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 62.03% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 27.73%، والعرب على 10.24% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 43.86% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 56.13%.

ومالت صافى تعاملات المؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة بلغت 142.1 مليون جنيه، فيما مالت صافى الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 43.4 مليون جنيه، 15.8 مليون جنيه، مليون جنيه، 46 مليون جنيه، 35.9 مليون جنيه، على التوالى.

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وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 14946 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 2457 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.37% عند مستوى 18944 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 715 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 1805 نقطة، فيما هبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 489 نقطة.

وارتفعت أسهم 80 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 58 شركة، ولم تتغير مستويات 41 شركة