شاهد فى دقيقة.. بعد انخفاضها لـ 8.9%.. 10 معلومات عن البطالة فى مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت نتائج بحث القوى العاملة للربع الرابع من عام 2018 الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، تراجع معدل البطالة لـ 8.9% خلال هذا الربع، بانخفاض بلغت نسبته 2.4% عن الربع المماثل من عام 2017، والذى سجل المعدل خلاله 11.3%.
ومن واقع نتائج بحث القوى العاملة، يقدم ”الخليج 365” 10 معلومات عن البطالة فى مصر خلال الربع الرابع والأخير من عام 2018، والتى جاءت كالتالى:
• سجل معدل البطالة 8.9%
• انخفض بنسبة 1.1% عن الربع الثالث 2018
• تراجع بنسبة 2.4% عن الربع المماثل من 2017
• بلغ إجمالى المتعطلين 2.491 مليون متعطل
• بلغ عدد المتعطلين الذكور 1.445 متعطل، مقابل 1.046 متعطلة
• انخفض معدل البطالة بين الذكــور ليسجل 6.4%
• تراجعت البطالة بين الإناث لتصل إلى 19.6%
• بلغت نسبة المتعطلين فى عمر 15 – 29 سنة، 78.7%
• تراجع معدل البطالة بالحضر إلى 10.9%
• انخفضت البطالة فى الريف لتصل إلى 7.5%
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