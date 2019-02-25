شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فى دقيقة.. بعد انخفاضها لـ 8.9%.. 10 معلومات عن البطالة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت نتائج بحث القوى العاملة للربع الرابع من عام 2018 الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، تراجع معدل البطالة لـ 8.9% خلال هذا الربع، بانخفاض بلغت نسبته 2.4% عن الربع المماثل من عام 2017، والذى سجل المعدل خلاله 11.3%.

ومن واقع نتائج بحث القوى العاملة، يقدم ”الخليج 365” 10 معلومات عن البطالة فى مصر خلال الربع الرابع والأخير من عام 2018، والتى جاءت كالتالى:

• سجل معدل البطالة 8.9%

• انخفض بنسبة 1.1% عن الربع الثالث 2018

• تراجع بنسبة 2.4% عن الربع المماثل من 2017

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• بلغ إجمالى المتعطلين 2.491 مليون متعطل

• بلغ عدد المتعطلين الذكور 1.445 متعطل، مقابل 1.046 متعطلة

• انخفض معدل البطالة بين الذكــور ليسجل 6.4%

• تراجعت البطالة بين الإناث لتصل إلى 19.6%

• بلغت نسبة المتعطلين فى عمر 15 – 29 سنة، 78.7%

• تراجع معدل البطالة بالحضر إلى 10.9%

• انخفضت البطالة فى الريف لتصل إلى 7.5%