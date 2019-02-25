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شكرا لقرائتكم خبر عن الايثريوم يرتفع أكثر من 4.5% فى محاولة للعودة للإيجابية والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار العملة الرقمية "الايثريوم" بأكثر من 4.5% بالتعاملات الفورية يوم الاثنين فى محاول للعودة للإيجابية ، خاصة بعد تكبدها بالأمس أكبر خسارة يومية فى أكثر من ثلاثة أشهر ، حيث لم تدم التعاملات طويلا أعلى مستوي 150$ ، فى علامة سلبية لمسار انتعاش ثاني أكبر عملة رقمية فى العالم.
في بورصة بتستامب وبحلول الساعة 12:58 جرينتش تتداول العملة الرقمية الايثريوم حول 137.50$ بارتفاع قدره 5.96$ بنسبة 4.5%،حيث سعر الافتتاح عند 131.54$ ،وسجلت أعلى مستوي عند 139.02$ ،وأدنى سعر عند 131.42$.
فقد الايثريوم يوم الأحد نسبة 16.5% ، فى أول خسارة يومية خلال ثلاثة أيام ، وأكبر خسارة يومية منذ 19 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ، بفعل تسارع عمليات التصحيح وجني الأرباح من مستوي 165.76$ لكل وحدة ايثريوم الأعلى فى ثلاثة أشهر.
ارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الاثنين بأقل من نصف مليار$ إلى إجمالي حوالي 130 مليار$ ، مع انتعاش معظم أسعار العملات الكبري.
وسجلت القيمة الإجمالية للسوق الرقمية بالأمس حوالي 144مليار$ ،والذي يعد أعلى مستوى للسوق خلال 2019 ،وأعلى مستوى منذ 20 كانون الأول/ديسمبر الماضي.
وسجل الايثريوم أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر وعاد مرة أخرى إلى الترتيب الثاني لأكبر العملات الرقمية من حيت القيمة السوقية فى العالم ، فى ظل الإيجابية التي سيطرت على السوق الرقمية خلال الفترة الأخيرة ، وبعد الإعلان عن تطوير منتظر فى شبكة الايثريوم.
فشلت أسعار الايثريوم فى البقاء طويلا أعلى مستوي 150$ لكل وحدة ايثريوم ، مع تسارع عمليات البيع استغلالا للأسعار المرتفعة ، وفى علامة سلبية لتوقف مسار انتعاش ثاني أكبر عملة رقمية فى العالم.
حاليا هناك مخاوف حيال سوق كوريا الجنوبية "ثالث أكبر سوق رقمية فى العالم " خاصة بعد إعلان منصة Coinbin وقف عملياتها التجارية ،وأعاذت ذلك إلى زيادة ديون الشركة وتشديد التنظيم الحكومي.
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