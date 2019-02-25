شكرا لقرائتكم خبر عن الملخص اليومي للسوق السعودي ليوم الاثنين الموافق 25-2-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) للجلسة الثالثة على التوالي ، مسجلاً خسائر جديدة بلغت نسبتها -0.94% بما يعادل -80.18 نقطة ، مصحوباً بارتفاع أحجام التداول حتى وصلت إلى 112,047,886 مقارنة ب 93,865,479 في جلسة الأمس ، وبقيمة 2,199,001,797 مقابل 1,933,026,605 بجلسته السابقة ، وبعدد صفقات 88,647 مقابل 73,592 بجلسته السابقة .

ووصل عدد الأسهم المرتفعة في جلسة اليوم 30 سهم مقابل 149 سهم سجلوا انخفاضاً .

وانخفض أيضاً مؤشر السوق الموازي (NOMU) بنسبة بلغت -0.07% بما يعادل -2.54 نقطة ، وبأحجام تداول بلغت 101,156 ، وبقيمة بلغت 2,456,682 ، مع عدد صفقات 249 صفقة .

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وسجل مؤشر السلع الرأس مالية (TCGI) أعلى ارتفاع مقارنة بباقي القطاعات ، ليسجل ارتفاع بلغ نسبته 0.04% بما يعادل 1.57 نقطة ، ويليه مؤشر الإعلان (TMDI) بارتفاع بلغ نسبته 0.01% بما يعادل 0.51 نقطة ، وجدير بالذكر أن باقي قطاعات السوق سجلوا انخفاضاً بجلسة اليوم ، وكان أكثرهم انخفاضاً مؤشر الأدوية (TPBI) بنسبة بلغت -2.17% بما يعادل -79.16 نقطة .

أما أكثر الأسهم تداولاً فجاء في رأسها سهم دار الأركان (4300) بأحجام تداول بلغت 25,969,878 ، ومن بعده جاء سهم الخضري (1330) بأحجام وصلت إلى 10,467,384 .

وكان سهم دار الأركان أيضاً (4300) على رأس قائمة الأكثر في عدد الصفقات والتي بلغت 6,209 صفقة ، ويليه سهم الخضري أيضاً (1330) بعدد 4,559 صفقة .

وأكبر نسبة ارتفاع سجلها سهم الخضري (1330) بنسبة بلغت 3.74% بما يعادل 0.16 ريال ، ويليه سهم اميانتيت (2160) بنسبة بلغت 2.99% بما يعادل 0.16 ريال .

أما عن أكثر الأسهم انخفاضاً فكانت من نصيب سهم الزامل للصناعة (2240) بنسبة بلغت -3.11% بما يعادل -0.56 ريال ، ومن بعده جاء سهم الرياض (1010) بنسبة بلغت -3.10% بما يعادل -0.72 ريال .