الملخص اليومي للسوق السعودي ليوم الأحد الموافق 24-2-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) تداولات هذا الأسبوع بجلسة انخفض خلالها بنسبة -0.40% بما يعادل -34.21 نقطة ، مع زيادة في أحجام التداول والتي بلغت 93,865,479 مقارنة ب 77,320,305 في جلسة نهاية الأسبوع الماضي ، وبقيمة 1,933,026,605 مقابل 1,712,417,938 بجلسته السابقة ، وبعدد صفقات 73,592 مقابل 71,803 بجلسته السابقة .
ووصل عدد الأسهم المرتفعة في جلسة اليوم 60 سهم مقابل 111 سهم سجلوا انخفاضاً .
وعلى عكس ذلك ارتفع مؤشر السوق الموازي (NOMU) بنسبة بلغت 1.38% بما يعادل 47.41 نقطة ، وبأحجام تداول بلغت 67.111 ، وبقيمة بلغت 1,438,777 ، مع عدد صفقات 231 صفقة .
أما عن أكثر المؤشرات ارتفاعاً بجلسة اليوم فكانت من نصيب مؤشر الرعاية الصحية (THEI) بارتفاع بلغ نسبته 1.16% بما يعادل 43.51 نقطة ، ويليه مؤشر إدارة وتطوير العقارات (TRMI) بنسبة بلغت 1.07% بما يعادل 35.31 نقطة .
ونأتي لأعلى الأسهم بأحجام تداولاته خلال جلسة اليوم فكان سهم دار الأركان (4300) بحجم تداول 17,401,398 ، ومن بعده جاء سهم كيان السعودية (2350) بحجم تداول 7,328,235 .
وجاء سهم التعمير (4150) في المركز الأول بالنسبة لعدد الصفقات المنفذة والتي بلغت 4,078 صفقة ، ويليه سهم دار الأركان (4300) بعدد 4,044 صفقة .
وعن أكثر الأسهم ارتفاعاً فكان أولها سهم التعمير أيضاً (4150) بنسبة بلغت 8.21% بما يعادل 1.56 ريال ، ومن بعده جاء سهم الأهلية بنسبة 2.89% بما يعادل 0.34 ريال .
وعلى عكسها جاء سهم الخضري (1330) على رأس الأسهم الأكثر انخفاضاً بنسبة بلغت -9.70% بما يعادل -0.46 ريال ، ويليه سهم أمانة للتأمين (8310) بنسبة بلغت -4.66% بما يعادل -0.74 ريال .
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