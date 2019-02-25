شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط قرب الذروة فى 2019 بفضل آمال تجارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتقترب من أعلى مستوياتها خلال 2019 المسجلة فى وقت سابق من تعاملات الجمعة ، فضل اقتراب الولايات المتحدة والصين من الإعلان عن اتفاق تجاري شامل يحسن توقعات الاقتصاد العالمي ، ويدعم الأسعار أيضا انخفاض منصات الحفر الأمريكية للمرة الأولى فى ثلاثة أسابيع.

بحلول الساعة 10:15جرينتش ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 57.37$ للبرميل من مستوي الافتتاح 57.13$،وسجل أعلى مستوي 57.51$ ،وأدنى مستوي 56.95 $ .

وصعد خام برنت إلى مستوي 67.25$ للبرميل من مستوي الافتتاح 66.93$ ،وسجل أعلى مستوي 67.46$ ،وأدنى مستوي 66.75$.

حقق الخام الأمريكي يوم الجمعة ارتفاعا بنسبة 0.5% ، وسجل أعلى مستوى فى 2019 عند 57.79$ للبرميل ،لكن عقود برنت انخفضت بحوالي 0.1% بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجلت مستوى 67.70$ للبرميل الأعلى منذ 16 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

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ونجحت أسعار النفط فى إضافة ارتفاعا بنسبة 1.5% على مدار تعاملات الأسبوع المنصرم ، فى ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، بدعم تخفيضات أوبك وروسيا ، والتقدم المستمر فى محادثات التجارية الأمريكية الصينية.

يبدو خلال تلك الأيام أن الولايات المتحدة والصين أكبر اقتصادين فى العالم يقتربان بشدة من الإعلان عن اتفاق تجاري شامل ، الأمر الذي من المتوقع أن يحسن من توقعات الاقتصاد العالمي.

قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يوم الأحد إنه سيؤجل زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع الصينية المقررة فى الأول من آذار/مارس المقبل ، بفضل التقدم فى محادثات التجارة ، وأضاف إنه إذا استمر إحراز التقدم فإنه والرئيس الصيني "شي جين بينغ " سيبرمان اتفاقا شاملا.

فى الولايات المتحدة ،أظهرت بيانات رسمية لشركة"بيكر هيوز" للخدمات النفطية يوم الجمعة انخفاض منصات الحفر والتنقيب الأمريكية " الأسبوع الماضي" بحوالي 4 منصات ، فى أول انخفاض خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ،لينزل إجمالي المنصات العاملة فى حقول الزيت الصخري إلى 853 منصة.

وبفضل أنشطة الحفر المرتفعة،قفز الإنتاج الأمريكي بأكثر من 40% منذ منتصف عام 2016 إلى إجمالي 12 مليون برميل يوميا ،والذي يعد أعلى مستوى على الإطلاق للإنتاج فى الولايات المتحدة.