شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يواصل التراجع تحت ضغط تباطؤ مستويات الطلب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، تحت ضغط تباطؤ مستويات الطلب على العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، فى ظل التقدم المستثمر فى محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين ، واقتراب أكبر اقتصادين فى العالم من الإعلان عن اتفاق تجاري شامل.

تراجع مؤشر الدولار بأكثر من 0.2 % إلى مستوي 96.16 نقطة ،ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 96.31 نقطة ،وسجل أعلى مستوى عند 96.36 نقطة.

فقد المؤشر يوم الجمعة نسبة 0.1% ، فى أول خسارة خلال ثلاثة أيام ، بفعل تباطؤ مستويات الطلب الاستثماري ، ولنفس السبب انخفض المؤشر بنسبة 0.35% على مدار تعاملات الأسبوع الماضي ، فى أول خسارة أسبوعية خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة.

يضغط على العملة الأمريكية حاليا استمرار تباطؤ مستويات الطلب على الدولار كأفضل استثمار بديل فى ظل التقدم المستمر فى محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين ، واقتراب أكبر اقتصادين فى العالم من الإعلان عن اتفاق تجاري شامل.

Advertisements

أعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يوم الأحد عن تأجيل الموعد النهائي لفرض الزيادة فى الرسوم الجمركية على السلع الصينية فى ظل التقدم المستمر فى المحادثات ،وأضاف إذا تم التوصل لاتفاق شامل فسيكون هناك قمة مع الرئيس الصيني "شي جين بينغ".

وكانت هناك زيادة منتظرة للرسوم الجمركية الأمريكية إلى 25% من 10% على واردات صينية بقيمة 200مليار$ فى الأول من آذار/مارس المقبل.

قال دونالد ترامب إنه تم إحراز تقدم فى مجموعة من المجالات المثيرة للاختلافات ، بما فى ذلك حماية الملكية الفكرية ،ونقل التكنولوجيا ، والزراعة ،والخدمات ،والعملات.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية فى الصين "شينخوا" فى تعليق إن هدف التوصل لاتفاق تجاري مع واشنطن أقرب من أي وقت مضي ، لكنها أشارت أيضا إلى أن المفاوضات ستزداد صعوبة مع اقترابها من خط النهاية.

تنتظر الأسواق المالية شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" يومي الثلاثاء والأربعاء أمام الكونغرس حول الاقتصاد والسياسة النقدية ، بحثا عن أدلة جديدة تخص مستقبل رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال هذا العام.