شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة ترتفع لليوم الثاني استنادا على صعود أسعار النحاس وضعف الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، استنادا على الصعود الواسع لأسعار النحاس بالسوق العالمية ، بالإضافة إلى ضعف أداء الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات.

ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 0.25% حتى الساعة 12:15 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 15.96$ للأوقية،من مستوي الافتتاح عند 15.92$،وسجلت الأعلى عند 15.99$ ، والأدنى عند 15.90$.

حققت أسعار الفضة يوم الجمعة ارتفاعا بنسبة 0.75% ، فى سادس مكسب خلال السبعة أيام الأخيرة ، وحققت ارتفاعا بنسبة 0.9% على مدار تعاملات الأسبوع الماضي ، لتسجل أول مكسب أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة.

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ارتفعت أسعار النحاس يوم الاثنين بنسبة 0.8% ، لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى ثمانية أشهر ، لتقود ارتفاع معظم المعادن الصناعية.

يأتي ارتفاع النحاس فى ظل اقتراب الصين "أكبر مستهلك للمعادن فى العالم " من التوصل لاتفاق تجاري شامل مع الولايات المتحدة ، وبعدما أجل الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" رفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية مع التقدم المستمر فى محادثات التجارة.

تراجع مؤشر الدولار بأكثر من 0.2% ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، عاكسا استمرار ضعف أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات ، فى ظل تباطؤ مستويات الطلب على الدولار كأفضل استثمار بديل.