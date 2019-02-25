- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة ترتفع لليوم الثاني استنادا على صعود أسعار النحاس وضعف الدولار والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، استنادا على الصعود الواسع لأسعار النحاس بالسوق العالمية ، بالإضافة إلى ضعف أداء الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات.
ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 0.25% حتى الساعة 12:15 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 15.96$ للأوقية،من مستوي الافتتاح عند 15.92$،وسجلت الأعلى عند 15.99$ ، والأدنى عند 15.90$.
حققت أسعار الفضة يوم الجمعة ارتفاعا بنسبة 0.75% ، فى سادس مكسب خلال السبعة أيام الأخيرة ، وحققت ارتفاعا بنسبة 0.9% على مدار تعاملات الأسبوع الماضي ، لتسجل أول مكسب أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة.
ارتفعت أسعار النحاس يوم الاثنين بنسبة 0.8% ، لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى ثمانية أشهر ، لتقود ارتفاع معظم المعادن الصناعية.
يأتي ارتفاع النحاس فى ظل اقتراب الصين "أكبر مستهلك للمعادن فى العالم " من التوصل لاتفاق تجاري شامل مع الولايات المتحدة ، وبعدما أجل الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" رفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية مع التقدم المستمر فى محادثات التجارة.
تراجع مؤشر الدولار بأكثر من 0.2% ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، عاكسا استمرار ضعف أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات ، فى ظل تباطؤ مستويات الطلب على الدولار كأفضل استثمار بديل.
كانت هذه تفاصيل خبر الفضة ترتفع لليوم الثاني استنادا على صعود أسعار النحاس وضعف الدولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.