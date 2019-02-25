شكرا لقرائتكم خبر عن كفاءة : اتباع الارشادات يسهم فى توفير الطاقة بالمركبات والان نبدء بالتفاصيل

أكد المركز السعودي لكفاءة الطاقة أن نسبة التوفير في استهلاك الوقود بين مركبتين متماثلتين في الحجم والاستخدام " سيارتي سيدان متوسطة الحجم" تستخدم نفس نوعية الوقود (91 ) ؛ يُمكن أن تصل إلى ( 55 % ) .

وقال: إن المركبات الحديثة تتفاوت في كفاءة استهلاك الطاقة، بسبب اختلاف التقنيات المستخدمة في المركبة مثل تقنيات المحرك وناقل الحركة والتقنيات الأخرى، مما يوجد تفاوتاً كبيراً في استهلاك (البنزين) بين مركبتين من نفس الفئة بحسب بطاقة اقتصاد الوقود، التي تقسم السيارات إلى سبع مستويات من حيث استهلاك الوقود ( ممتاز+ - ممتاز – جيد جداً – جيد – متوسط – سيء – سيء جداً ) .

وأوضح أن طريقة حساب استهلاك الوقود في مثل هذه الحالة يكون بـ ( حساب المسافة المقطوعة سنوياً أو شهرياً / اقتصاد وقود السيارة ) × سعر اللتر من الوقود.

ودعا إلى قراءة "بطاقة اقتصاد الوقود للمركبات " عند الرغبة في شراء مركبة جديدة ، حيث تُظهر البطاقة قيمة اقتصاد الوقود لكل طراز من المركبات، إلى جانب المستوى المقابل لهذه القيمة (أعلاها "ممتاز+ - وممتاز" باللون الأخضر، وأدناها "سيء جدًا" باللون الأحمر ) , حيث يمثل المستوى الأعلى (ممتاز +) أعلى مستوى لمعدلات اقتصاد الوقود في المملكة، ويمثل المستوى الأدنى (سيئ جداً) أدنى مستوى لمعدلات اقتصاد الوقود في المملكة.

وأكد مختصون في المركز السعودي لكفاءة الطاقة ان الوعي يساهم في ارتفاع سلوكيات ترشيد الطاقة في المركبات بتحقيق وفر نوعي وبشكل ملموس في المصروفات الشهرية لدى المستهلكين.

ويحرص الكثيرون على اتباع الارشادات الحديثة في كافة مراحل تعاملهم مع المركبة بدءا من قرار الشراء ووصولا الى سلوكيات الاستخدام والصيانة.

وتعددت الارشادات والنصائح الفعالة في هذا المجال من أبرزها التأكد خلال عملية الشراء من مطابقة المركبة لمواصفات استخدام الوقود المطابق لمعيار اقتصاد الوقود وذلك بوجود بطاقة كفاءة الوقود النظامية على المركبة

Advertisements

ويمكن التأكد من صحة بيانات البطاقة من خلال مطابقتها مع بيانات السيارة نفسها، ورمز الاستجابة السريع (QR Code) "تطبيق تأكد".

وينبغي أن تكون بطاقة اقتصاد الوقود في المكان المحدد لها وهو نافذة الراكب الخلفي اليسرى، وان لا تكون باللونين الأبيض والأسود فقط حيث يجب ان تكون مطابقة للألوان والابعاد المنصوص عليها ، وأن تظهر معلومات دقيقة عن مواصفات المركبة الفنية، كسعة المحرك، نوع الوقود أو مستوى اقتصاد الوقود.

ويعد تطبيق "تأكد" الذي أعدته الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أحد أهم الأدوات التي تعمل على السيطرة على تزايد استهلاك الطاقة، كما يحرص الكثير من قائدي المركبات من الاستفادة من التنظيمات والقوانين الجديدة الهادفة الى توفير الطاقة من خلال تنظيم كفاءة الإطارات حيث وضعت الجهات المعنية المواصفة الخاصة للاطارات والتي يمكن التأكد من مطابقتها من خلال وجود بطاقة كفاءة الطاقة على الاطار خلال عملية الشراء بما يضمن اختيار الاطار ذو الكفاءة الأعلى في توفير الوقود

وتنقسم البطاقة الى قسمين، الأول في الجهة اليسرى من البطاقة يختص بكفاءة الطاقة ومقدار توفير الوقود الممكن تحقيقه من اختيار هذا الإطار، في حين أن القسم الآخر على الجهة اليمنى من البطاقة يختص بالتماسك على الأسطح الرطبة وهو ما يعكس مدى مقاومة الإطار للانزلاق على سطح رطب. ويوجد لكل من القسمين 6 مستويات تتراوح من ممتاز إلى سيئ جداً، وذلك إلى جانب الاختبارات الأخرى التي تشترطها هيئة المواصفة والمقاييس للسلامة والأداء وغيرها.

وتبرز عدة إرشادات رئيسية في هذا الجانب حيث يفضل عند الرغبة في تغيير إطارات السيارة، شراء الإطار ذو الحجم الموصى به من الشركة الصانعة، والإبقاء على ضـغـط هـواء الإطارات كما هـو موصـى به من قبل الشـركة الصانعـة يزيد من عمر الإطارات ويحسن مستوى السلامة، كما أنه يقلل من استهلاك الوقود، وكذلك موازنة الإطارات بشكل دوري يقلل من استهلاك الوقود ويطيل عمر الاطار إذ أنه يقلل من احتكاك الاطار مع الطريق.

وفي سلوكيات عصرية يتجنب معظم سائقي المركبات تسخين المركبة لمدة طويلة باعتبار أن عدة ثواني لا تتجاوز 30 تكفي لهذا الغرض، كما أن تقنين تشغيل المكيف والقيادة المتزنة وضبط تسارع المركبة واستخدام مثبت السرعة تعد عوامل فاعلة في ضمان توفير الوقود إضافة الى اختيار نوع الزيت المثالي للمركبة وعدم إبقاء المحرك في حالة التشغيل خلال الوقوف، وغيرها من السلوكيات ذات الأثر المباشر والتي تشكل ثقافة متكاملة للتعامل مع المركبة وتحقيق الوفر الأعلى في استخدام الوقود

ووفقا للتوقعات فان تكامل تطبيق تعليمات وارشادات كفاءة الطاقة في المركبات خلال عملية الشراء والاستخدام والصيانة يساهم في توفير استخدام الوقود بنسب كبيرة الامر الذي ينعكس إيجابا على المصروفات الاستهلاكية الشهرية للأفراد.