شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تتوقع تراجع عجز الميزانية فى 2020 وزيادة إيرادات الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال بيان حكومي إن مجلس وزراء البحرين أقر مسودة ميزانية لعامي 2019 و2020 تتوقع انخفاض العجز وزيادة إيرادات الدولة.

وتوقع البيان زيادة إيرادات البحرين إلى 2.74 مليار دينار (7.27 مليار دولار) في 2019 وإلى 2.87 مليار دينار في 2020.

وسيبلغ الإنفاق 3.25 مليار دينار في 2019 و3.28 مليار في 2020. وتتوقع المسودة أن يبلغ الاستثمار العام 670 مليونا في 2019 وتخصيص المبلغ ذاته للعام التالي.

وتتوقع الميزانية عجزا قدره 708 ملايين دينار في العام الحالي و613 مليونا في 2020.

كانت البحرين أصدرت خطة مالية من 33 صفحة العام الماضي بعد أن وقعت اتفاقا مع عدد من جيرانها الخليجيين الذين قدموا حزمة مساعدة حجمها عشرة مليارات دولار لإصلاح ماليتها المثقلة بالديون وإنهاء عجز الميزانية بحلول 2022.