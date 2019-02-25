تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بختام التعاملات وسط هبوط جماعى للقطاعات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.94% خاسرا عدد 80.18 نقطة ليغلق عند مستوى 8433.09 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 3485.29 نقطة. وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 112 مليون سهم بقيمة 2.2 مليار ريال، وارتفعت أسهم 30 شركة، فيما تراجعت 149 شركة. وتراجع 18 قطاع بسوق السعودية على رأسها قطاع الأدوية بنسبة 2.17%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.10%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.08%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.01%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.99%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.97%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.91%.

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