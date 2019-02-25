شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المركزى التونسى: لا يمكن الدفاع عن الدينار فى ظل تراجع الاحتياطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محافظ البنك المركزى التونسى اليوم الاثنين إن البنك لا يمكنه أن يفعل أكثر للدفاع عن العملة المحلية الدينار في ظل هبوط احتياطي النقد الأجنبي إلى ما يعادل واردات 84 يوما، وذلك بسبب تراجع الإنتاج في قطاعات حيوية مثل الفوسفات والعجز الكبير في قطاع الطاقة.

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