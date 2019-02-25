تراجع بورصة البحرين بمستهل التعاملات بضغط هبوط قطاعى البنوك والاستثمار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.52% خاسرا عدد 7.33 نقطة ليغلق عند مستوى 1408.13 نقطة، بضغوط هبوط قطاع البنوك التجارية. وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 5.4 مليون سهم، بقيمة قدرها 1.3 مليون دينار بحرينى. وقاد التراجع، قطاع البنوك التجارية بنسبة 27.18% بضغوط هبوط سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 5.33%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.81%، مصرف السلام البحرين بنسبة 1.08%، كما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة 2.04% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 1.89%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.20% مدفوعا بصعود سهم مجموعة ترافكو بنسبة 0.63%.

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