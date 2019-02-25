شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات العرب والأجانب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بضغوط بيعية من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء. وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 14871 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 2437 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 18820 نقطة. كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 714 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 1801 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 488 نقطة.

كانت هذه تفاصيل خبر البورصة تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات العرب والأجانب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.