شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة دبى بختام التعاملات بضغوط قطاعى التأمين والخدمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.28% خاسرا عدد 7.39 نقطة ليغلق عند مستوى 2661.25 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 163.1 مليون سهم محققة ما قيمته 273.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 3801 صفقة ل32 سهما، وارتفع 13 سهما، فيما انخفض 17 سهما، واستقر سهمين.

وتراجعت 5 قطاعات على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.92%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.80%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.77%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.84%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.77%، فيما ارتفع قطاع السلع بنسبة 0.71%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.43%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.20%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم دبى الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 3.27%، ثم دار التكافل بنسبة 2.89%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة عمان للتأمين بنسبة 9.59%، ثم شركة داماك العقارية بنسبة 4.23%.