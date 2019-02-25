شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تقفز لأعلى مستوى فى 4 أشهر بعد تأجيل رسوم أمريكية على الصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفزت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ، لأعلى مستوى فى أربعة أشهر ، لتواصل مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي ، بقيادة قطاعي السيارات والموارد الأساسية ، مع اقتراب الولايات المتحدة والصين من التوصل لاتفاق تجاري شامل ، وإعلان الرئيس الأمريكي تأجيل زيادة الرسوم الجمركية المفروضة على سلع صينية.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.3% حتى الساعة 11:18 بتوقيت جرينتش ، أنهي المؤشر جلسة الجمعة مرتفعا بنسبة 0.2% مع تركيز السوق على محادثات التجارة الأمريكية الصينية.

وحقق المؤشر ارتفاعا بأكثر من 0.6% على مدار جلسات الأسبوع الماضي ، فى ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، مع استمرار المعنويات المرتفعة فى معظم الأسواق الأوروبية.

ارتفع مؤشر ستوكس بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ، ليواصل مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى منذ أوائل تشرين الأول/ أكتوبر الماضي ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى المنطقة الإيجابية.

تصدر قطاعي السيارات والموارد الأساسية قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بنسبة 2% وأكثر من 1% على التوالي ، حيث يتأثر القطاعين بشكل كبير بالتطورات فى التجارة العالمية.

أعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يوم الأحد عن تأجيل الموعد النهائي فى الأول من آذار/مارس المقبل لفرض الزيادة فى الرسوم الجمركية على السلع الصينية فى ظل التقدم المستمر فى المحادثات ،وأضاف إذا تم التوصل لاتفاق شامل فسيكون هناك قمة مع الرئيس الصيني "شي جين بينغ".

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.2% ، لتسجل أعلى مستوى فى أكثر من ثلاثة أشهر قبل افتتاح جلسة التداولات الرسمية فى وول ستريت ، وأنهي المؤشر جلسة الجمعة مرتفعا بأكثر من 0.6%.

ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بحوالي 0.4% ، وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.4% ، وفى ألمانيا ارتفع مؤشر داكس بنسبة 0.4% ،فى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 بأكثر من 0.1%.