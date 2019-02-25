شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض المبيعات يقود أرباح "الفخارية" للتراجع 85% خلال 2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت النتائج المالية لشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية، المُعلنة اليوم الإثنين، تراجعاً في الأرباح بنسبة 84.8% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

وأشارت الشركة، في بيان منشور على موقع "تداول"، إلى تحقيقها صافي أرباح بلغ 4.4 مليون ريال مقابل صافي أرباح بلغ 28.9 مليون ريال في العام 2017.

وحققت الشركة صافي ربح تشغيلي بلغ 7.7 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 31.8 مليون ريال في العام 2017.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح في العام 2018 إلى إنخفاض المبيعات نتيجة إنخفاض حجم الطلب على الأنابيب بشكل عام لتباطؤ المشاريع و إرتفاع تكلفة المبيعات.

وتراجعت الإيرادات إلى 117.9 مليون ريال في العام 2018، مقابل إيرادات بلغت 164.3 مليون ريال في العام 2017.

وكانت الشركة قد حققت صافي أرباح بلغ 4.2 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 29.3 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017، وبنسبة تراجع بلغت 85.7%.