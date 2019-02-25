شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: 800 مليون دولار تكلفة شركة الوادى للصناعات الفوسفاتية والأسمدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن الوزارة تعمل حالياً على تهيئة المناخ الاستثماري الجاذب لتنمية واستغلال الثروات التعدينية التي تزخر بها مصر وفقاً لرؤية وأهداف الدولة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال إقامة مشروعات اقتصادية تحقق القيمة المضافة لثروات مصر التعدينية.

وأشار إلى أنه تم البدء فى تنفيذ حزمة من الإصلاحات ووضع خارطة طريق للنهوض بقطاع التعدين، وأنه جارى حالياً الانتهاء من الإجراءات التشريعية لتعديل بعض بنود قانون الثروة المعدنية بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين والمستثمرين والجهات المعنية بالدولة بهدف تشجيع الاستثمار وجذب الشركات العالمية الكبرى للاستغلال الأمثل لخامات مصر التعدينية وزيادة مساهمتها فى الناتج القومى .

وجاء ذلك خلال تفقد وزير البترول يرافقه اللواء محمد سالمان الزملّوط محافظ الوادي الجديد لمشروع مجمع إنتاج حامض الفوسفوريك بمنطقة أبوطرطور في محافظة الوادى الجديد التابع لشركة الوادى للصناعات الفوسفاتية والأسمدة والجارى تنفيذ أعماله حالياً بتكلفة استثمارية تصل إلى نحو 800 مليون دولار وبطاقة إنتاجية تصل إلى 500 ألف طن سنوياً من حامض الفوسفوريك.

وأضاف الملا أن المشروع الجديد يجسد ويحقق توجه الدولة نحو إقامة مشروعات كبرى لتعظيم القيمة المضافة من الثروات التعدينية وتحقيق عائدات مرتفعة من تصنيعها محلياً وتوفير منتجات يحتاجها السوق المحلى، فضلاً عن المساهمة الفعالة فى تحقيق التنمية الشاملة في جنوب مصر، مشيراً إلى أن المشروع الجديد سيعمل على استغلال وتصنيع خام الفوسفات الموجود باحتياطيات كبيرة بمنطقة هضبة أبوطرطور بمحافظة الوادى الجديد، حيث سيتم إنتاج حامض الفوسفوريك الذى يعد المادة الخام الأساسية في صناعة الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بما يساهم في تلبية جانب كبير من احتياجات وخطط الدولة المنشودة في مجالات التنمية الزراعية، موضحاً أن الوزارة تستهدف من خلال خططها الحالية والمستقبلية إقامة صناعات مكملة لمعالجة الخامات التعدينية وتحويلها إلى منتجات نهائية بما يؤدى إلى تأمين احتياجات السوق المحلى، فضلاً عن تحقيق أعلى قيمة مضافة وعائد اقتصادى جديد للدولة من خلال تصدير الفائض للخارج.