شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر البتكوين 25-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر البتكوين قرب الدعم المحوري 3730.00، وكما أشرنا صباحاً، يحتاج السعر لكسر هذا المستوى لتأكيد الاندفاع نحو هدفنا السلبي التالي الذي يتواجد عند 3110.00.

وبشكل عام، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 3920.00 والثبات بإغلاق يومي فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 3500.00 والمقاومة 3920.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط