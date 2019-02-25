شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 25-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر انخفاض زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي مزيد من الميل الصاعد ليتخطى المتوسط المتحرك 50 ويحاول الثبات فوقه، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة، حيث يتواجد هدفنا التالي عند 0.7250، في حين سيبقى الارتفاع المتوقع قائماً ما لم يتم كسر مستويات 0.7080 ثم 0.7044 والثبات دونها.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7080 والمقاومة 0.7220

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد