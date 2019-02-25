شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 25-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر عقود خام برنت في مسار ضيق ويستقر فوق حاجز 67.00، ليزحف تدريجياً نحو هدفنا الأول المنتظر عند 68.00، بانتظار مزيد من الارتفاع الذي يستهدف مستوى 72.65 على المدى القريب.

وحتى الآن، لا يزال الاتجاه الصاعد متوقعاً للفترة القادمة ما لم يتم كسر مستوى 65.15 والثبات دونه، مع الإشارة إلى أن مؤشر ستوكاستيك يبدأ بالتقاطع بشكل إيجابي ليدعم التوقعات بالارتفاع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 65.65 والمقاومة 69.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد