شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 25-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط تداولات جانبية وضيقة النطاق منذ الصباح مستقراً قرب مستوى 57.46، ولا زلنا بانتظار اختراق هذا المستوى لتأكيد امتداد الموجة الصاعدة نحو 65.00، وطالما أن السعر فوق 56.05، فإن الاتجاه الصاعد سيبقى مرجحاً لهذا اليوم، مدعوماً بإيجابية مؤشر ستوكاستيك والمتوسط المتحرك 50.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 56.00 والمقاومة 59.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد