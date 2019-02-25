شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 25-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الفضة تداولات سلبية طفيفة متأثراً بسلبية مؤشر ستوكاستيك، ويحتاج السعر لكسر مستوى 15.85 لتسهيل مهمة التوجه نحو هدفنا المنتظر عند 15.62، مع التذكير بأن الثبات دون 16.00 يمثل شرط مهم لمواصلة الانخفاض المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 15.70 والمقاومة 16.10

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط