شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 25-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر الذهب تداولاته السلبية ليبتعد عن المتوسط المتحرك 50، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط بقية اليوم، والذي يستهدف مستوى 1319.26 كمحطة رئيسية تالية، مع الإشارة إلى أن كسر هذا المستوى سيدفع السعر نحو 1312.00 بشكل مباشر، بينما سيبقى الانخفاض المتوقع قائماً ما لم يتم اختراق 1336.20 والثبات فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1310.00 والمقاومة 1340.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط