الارشيف / الاقتصاد

تحديث منتصف اليوم للذهب 25-02-2019

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 25-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر الذهب تداولاته السلبية ليبتعد عن المتوسط المتحرك 50، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط بقية اليوم، والذي يستهدف مستوى 1319.26 كمحطة رئيسية تالية، مع الإشارة إلى أن كسر هذا المستوى سيدفع السعر نحو 1312.00 بشكل مباشر، بينما سيبقى الانخفاض المتوقع قائماً ما لم يتم اختراق 1336.20 والثبات فوقه.

 

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1310.00 والمقاومة 1340.00

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحديث منتصف اليوم للذهب 25-02-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى