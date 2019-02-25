شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 25-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يقدّم زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار محاولات إيجابية ويختبر مستوى 1.3100، ليبقى الاتجاه الصاعد فعالاً لهذا اليوم، يدعمه المتوسط المتحرك 50 الذي يحمل السعر من الأسفل، بانتظار زيارة مستوى 1.3226 بشكل رئيسي، بينما يمثل الثبات فوق 1.2962 شرط مهم لاستمرار الارتفاع المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2980 والمقاومة 1.3170

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد