شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 25-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر النطاق الضيق بالسيطرة على تداولات زوج اليورو مقابل الدولار الذي يتذبذب حول 1.1350، وبالتالي، لا تغيير على موقفنا الحيادي إلى أن يتمكن السعر من تأكيد اختراق أحد المستويات المحورية التي تتمثل بالدعم 1.1300 والمقاومة 1.1390، مع الإشارة إلى أن تفاصيل الأهداف المتوقعة من الاختراق موضحة في تقريرنا الصباحي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1240 والمقاومة 1.1430

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي