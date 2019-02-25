شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يحاول استجماع قواه بعد أكبر خسارة يومية فى 6 أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بحوالي 1.5% بالتعاملات الفورية يوم الاثنين ضمن محاولات أكبر رقمية فى العالم استجماع قواها ، خاصة بعد تكبدها بالأمس أكبر خسارة يومية فى ستة أسابيع ، لتتداول الأسعار مجددا دون 4,000$، فى علامة سلبية لتعثر عملية الانتعاش التي سيطرت على السوق الرقمية مؤخرا.

فى بورصة "بتستامب" وبحلول الساعة 09:35بتوقيت جرينتش تتداول العملة الرقمية بتكوين حول3,789$ بارتفاع قدره 56$ بنسبة 1.5%،حيث سعر الافتتاح عند 3,733$،وسجلت أعلى مستوي عند 3,789$ ، وأدنى سعر عند 3,732$.

فقد البتكوين يوم الأحد نسبة 9.25% ، فى أول خسارة خلال ثلاثة أيام ، وبأكبر خسارة يومية منذ 10كانون الثاني/يناير الماضي ، مع تسارع عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بعدما سجلت الأسعار فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى ثمانية أسابيع عند 4,190$ لكل وحدة بتكوين.

ارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الاثنين بأقل من نصف مليار$ إلى إجمالي بحوالي 130 مليار$ ، مع انتعاش معظم أسعار العملات الكبري.

وسجلت القيمة الإجمالية للسوق الرقمية بالأمس حوالي 144مليار$ ،والذي يعد أعلى مستوى للسوق خلال 2019 ،وأعلى مستوى منذ 20 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

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وعلى مدار الأسبوع المنقضي ، حققت أكبر عملة رقمية فى العالم"البتكوين" ارتفاعا بنسبة 3% ، فى ثاني مكسب أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بعد موجة انتعاش سيطرت على السوق الرقمية ، بفضل أخبار إيجابية وتحسن مستويات الطلب الاستثماري مع دخول سيولة جديدة.

أسعار البتكوين لم تستمر طويلا أعلى الحاجز النفسي عند 4,000$ ، فلم تمضي أكثر من 24 ساعة ، حتى نشطت عمليات البيع استغلالا لتلك الأسعار المرتفعة ، فى علامة سلبية واضحة لتعثر عملية الانتعاش التي سيطرت على السوق الرقمية مؤخرا.

فى كوريا الجنوبية "ثالث أكبر سوق رقمية فى العالم" أعلنت منصة تبادل العملات المشفرة Coinbin وقف عملياتها التجارية ،وأعاذت ذلك إلى زيادة ديون الشركة وتشديد التنظيم الحكومي ، بالإضافة إلى زيادة مصروفات التشغيل والالتزامات لشركة التبادل الفرعية المنهارة Youbit.

وأشارت مصادر إعلامية فى كوريا الجنوبية إن Coinbin تكبدت خسائر بحوالي 26 مليون دولار أمريكي ،وقال "بارك تشان كيو" المدير التنفيذي للشركة نستعد للتقدم بطلب لإشهار الإفلاس بسبب ارتفاع الديون بعد اختلاس أحد الموظفين.

أوقفت Coinbin جميع عمليات التشفير والسيولة النقدية يوم الأربعاء وطلبت من المستخدمين عدم إيداع أي أموال أخرى فى حساباتهم ،وقالت إنه سوف يتم تنفيذ تسوية جميع حسابات العملاء قبل الشروع فى إجراءات الإفلاس.