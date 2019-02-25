شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض المبيعات يهبط بأرباح"الأسمنت السعودية" 11.7% في 2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة الأسمنت السعودية، المُعلنة اليوم الإثنين، عن تراجع أرباحها بنسبة 11.7% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

ووفقاً لبيان للشركة منشور على موقع السوق - حققت الشركة صافي أرباح بلغ 400.5 مليون ريال مقابل صافي أرباح بلغ 453.4 مليون ريال في العام 2017.

وحققت الشركة صافي ربح تشغيلي بلغ 416.8 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 473.5 مليون ريال في العام 2017.

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وعزت الشركة تراجع الأرباح في العام 2018 إلى انخفاض المبيعات المحلية، بالإضافة إلى ارتفاع مصاريف البيع والتسويق وارتفاع مصاريف التمويل الإسلامي وانخفاض حصة الشركة في صافي نتائج شركات زميلة.

وتراجعت الإيرادات إلى1.1 مليار ريال في العام 2018، مقابل إيرادات بلغت 1.2 مليار ريال في العام 2017.

وكانت الشركة قد حققت صافي أرباح بلغ 275.7 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 346 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017، وبنسبة تراجع بلغت 20.3%.