وزير البترول يصل إلى الوادي الجديد لتفقد مجمع الفوسفات في أبوطرطور

وصل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الاثنين، إلى مقر مجمع الفوسفات في أبوطرطور، بمحافظة الوادي الجديد، لتفقد هضبة فوسفات أبوطرطور للوقوف على استعدادات البدء في إنشاء أول مجمع للأسمدة الفوسفاتية بتكلفة تتجاوز 20 مليار جنيه، والذي سيجري البدء في تنفيذه أبريل المقبل.

وأكد محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، أن المجمع المقرر إنشاؤه يضم ثلاث وحدات، منها وحدة لتصنيع حمض الكبريتيك المركز، وأخرى لإنتاج حمض الفوسفوريك، ووحدة لمعالجته بعد الإنتاج للوصول إلى درجة النقاء المطلوبة، فضلا عن محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الحرارية المنتجة من وحدة صناعة حمض الكبريتيك لتوليد الكهرباء لاستخدامات المجمع الصناعي والمنطقة السكنية إلى جانب ضخ الفائض في الشبكة القومية للكهرباء، وذلك بالشراكة بين 8 شركات كبرى حكومية.

أوضح المحافظ، أنه جرى الانتهاء من جميع الدراسات وإثبات صلاحية الفوسفات، وجرى طرح المناقصة لاختيار الشركة المنفذة للمشروع لبدء العمل خلال شهرين من الآن، وأنه من المقرر إنهاء جميع الأعمال وافتتاحه في 2021، لافتًا إلى أنه سيجري العمل بالتوازي في الأعمال الإنشائية بالمصنع وكذلك إعادة تأهيل خط السكة الحديد.

وأشار الزملوط، إلى أن الإنتاج الفعلي للمصنع سيبدأ في عام 2021 بمليون طن كمرحلة أولى من الإنتاج، ومن المتوقع أن يتم تشغيل ما يقرب من 3 آلاف عامل بالمشروع، موضحا أن جميع الدراسات المتعلقة بالتجهيزات والتسويق والنقل جرى الانتهاء منها، وأن الاستثمارات المتوقع ضخها بالوادي الجديد خلال الثلاث سنوات القادمة تصل إلى 25 مليار جنيه، ممثلة في الإنشاءات والتجهيزات بموقع شركة فوسفات مصر بهضبة أبوطرطور، وإعادة إحياء خط السكة الحديد لنقل الخام من الخارجة إلى موانئ التصدير على البحر الأحمر.

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