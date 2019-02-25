شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل رفع الرسوم الأمريكية يدعم الأسهم الأوروبية صباحا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوياتها منذ أوائل أكتوبر بدعم من قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تأجيل زيادة الرسوم المفروضة على سلع صينية، مع صعود أسهم شركات السيارات والتعدين، بينما هبط سهم بنك أيرلندا بعد إعلان نتائجه.

وبحلول الساعة 0825 بتوقيت جرينتش، زاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبى 0.2%، وكذلك المؤشر داكس الألمانى الشديد التأثر بالتجارة. وبلغ ستوكس فى التعاملات المبكرة 373.18 نقطة، وهو أعلى مستوياته منذ 10 أكتوبر.

وقفز مؤشرا قطاعى السيارات والموارد الأساسية 1.1% بعدما ولّد تأجيل زيادة الرسوم شعورا بالارتياح فى القطاعين اللذين يعتبران أكثر القطاعات المهددة بتباطؤ التجارة العالمية وارتفاع تكاليفها.

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وكانت أسهم شركتى فاليو وفوريسيا لصناعة مكونات السيارات من بين الأفضل أداء، وارتفعت 2.6%، بينما زادت أسهم شركتى الصلب أرسيلورميتال ونورسك هيدرو 2.4% وجلينكور لتجارة السلع الأولية 2.2%.

وتسببت نتائج مخيبة للتوقعات فى بعض الانخفاضات الكبيرة. فقد هبط سهم بنك أيرلندا 7.5% بعدما خفض البنك توقعاته للعام 2019 وأعلن عن انخفاض صافى هامش الفائدة فى الربع الأخير من العام الماضى.

ونزل سهم كوفيسترو 3.7% بعدما قالت مجموعة الكيماويات الألمانية إن أرباحها الأساسية فى 2019 قد تهبط إلى نصف مستواها فى العام الماضى. غير أن السوق تلقت دعما من صعود الأسهم الإيطالية.

وتفوق مؤشر البورصة الإيطالية على أداء السوق الأوروبية، ليصعد 0.8% مع ارتفاع السندات الحكومية بعدما أكدت فيتش تصنيفها الائتمانى للبلاد عند ‭‭BBB‬‬. وزاد مؤشر قطاع البنوك الإيطالية، التى لها حيازات كبيرة من السندات الحكومية، بنسبة 1.7%.