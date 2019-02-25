شكرا لقرائتكم خبر عن "التخطيط": التجربة الهندية فى مجال تطوير الخدمات الحكومية "مميزة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن التجربة الهندية فى مجال تطوير الخدمات الحكومية تجربة مميزة من المهم الاستفادة منها خاصة فيما يخص الإصلاح الإدارى، للتعرف على خبرة الحكومة الهندية في تطوير الأداء الحكومي وكذلك تحسين وتطوير الخدمات الحكومية من خلال تطبيقات المساءلة الاجتماعية والحوكمة على المستوى المركزي والمحلى.

وأوضحت هالة السعيد فى بيان لها اليوم ، أن مشاركتهم فى الورشة تأتي ضمن محاور خطة الإصلاح الإدارى التى تعمل عليها الوزارة، العمل علي تطوير الخدمات الحكومية والارتقاء بمستوى أداء تلك الخدمات، وتحقيق مبدأ فصل مقدم الخدمة عن طالبها وذلك من خلال التوسع في قنوات تقديم الخدمات وتحقيق التكامل فيما بينهم، من أجل تيسير حصول المواطنين على الخدمة.

ومن جانبه، أشارت غادة لبيب نائب الوزيرة للإصلاح الإداري، إلى أهمية الحرص علي التواصل مع المواطنين لمعرفة آرائهم والاستفادة منها في تحسين وتطوير الخدمات وتقديمها بما يناسبهم ويلبي احتياجاتهم، مؤكدة أن الاهتمام بتطوير الخدمات الحكومية يمثل مساحة واسعة من خطط وبرامج الإصلاح الإدارى والاقتصادى، ويرتبط هذا التطوير بفرص تحسين جودة الخدمة المقدمة وتبسيط الإجراءات لتحسين بيئة الوصول إلي الخدمة المطلوبة، وكذلك تحسين عملية الاستفادة من الموارد المتاحة بحيث تتم هذه الاستفادة بطرق شفافة من أجل الوصول إلي جهاز إدارى كفء قادر علي القيام بدوره في عملية التنمية.

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وأوضحت غادة لبيب، أن ميثاق المواطن يعبر عن التفاهم بين المواطن ومقدم الخدمة فيما يتعلق بالخدمات التى يحصل عليها المواطن وجودتها، معبرا عن مستوى الخدمة المقدمة وكذلك مستوى الخدمات الذى يتعين علي مقدميها الالتزام به، مشيرة إلي أن من أبرز نتائج ومميزات ميثاق المواطن هى القدرة علي وضع معايير محددة وقابلة للقياس لجودة ونوع الخدمة المقدمة، وتوفير جميع المعلومات المرتبطة بتقديم الخدمة والحصول عليها، بالإضافة إلي تشجيع النفاذ إلي الخدمات وتنوع الخيارات مع توافر التحسين والابتكار مما يعظم من استخدام الموارد بطرق أكفأ.

يذكر أن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ممثلا عنها غادة لبيب، نائب الوزيرة للإصلاح الإداري، تشارك في ورشة عمل تنظمها الحكومة الهندية حول ميثاق عمل المواطن وذلك في إطار الحرص علي الاطلاع علي التجارب الدولية المختلفة في مجال تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.