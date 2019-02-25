شكرا لقرائتكم خبر عن نمو قيمة صادرات النفط السعودية ارتفع 12.7% فى ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات حكومية اليوم الاثنين ارتفاع قيمة صادرات النفط السعودية 12.7% على أساس سنوي في ديسمبر، لتصل إلى 69.97 مليار ريال "18.66 مليار دولار".
وزادت قيمة الصادرات غير النفطية 11.8% في ديسمبر، عنها قبل سنة إلى 21.05 مليار ريال، وفقا للبيانات الصادرة عن الهيئة السعودية العامة للإحصاء.
وتراجعت قيمة واردات السعودية 2.2 % في ديسمبر، مقارنة بها قبل عام لتصبح 41.88 مليار ريال.
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