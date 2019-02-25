شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تشترى 75 ألف طن من علف الشعير فى مناقصة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال تجار أوروبيون، اليوم الاثنين، إن تونس اشترت حوالى 75 ألف طن، من علف الشعير في مناقصة عالمية أُغلقت يوم الجمعة الماضى، ويمكن توريد الحبوب من مناشئ خيارية.
وكانت تونس طلبت شحن الشعير على ثلاث دفعات حجم الواحدة 25 ألف طن بين 25 أبريل، والخامس من يوليو، بناء على المنشأ.
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