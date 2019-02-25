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تونس تشترى 75 ألف طن من علف الشعير فى مناقصة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال تجار أوروبيون، اليوم الاثنين، إن تونس اشترت حوالى 75 ألف طن، من علف الشعير في مناقصة عالمية أُغلقت يوم الجمعة الماضى، ويمكن توريد الحبوب من مناشئ خيارية.

 

وكانت تونس طلبت شحن الشعير على ثلاث دفعات حجم الواحدة 25 ألف طن بين 25 أبريل، والخامس من يوليو، بناء على المنشأ.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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