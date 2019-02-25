شكرا لقرائتكم خبر عن صادرات نفط جنوب العراق 3.565 مليون منذ بداية فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسؤولان تنفيذيان بقطاع النفط، لرويترز اليوم الاثنين، إن صادرات النفط الخام العراقية من موانئ الجنوب على الخليج بلغت حوالي 3.565 مليون برميل يوميا منذ بداية فبراير.

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وكانت صادرات موانئ البصرة في جنوب العراق، تراجعت إلى 3.556 مليون برميل يوميا في يناير، بعد أن سجلت مستوى قياسيا مرتفعا عند 3.63 مليون برميل يوميا في ديسمبر.