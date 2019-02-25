شكرا لقرائتكم خبر عن صادرات نفط جنوب العراق 3.565 مليون منذ بداية فبراير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسؤولان تنفيذيان بقطاع النفط، لرويترز اليوم الاثنين، إن صادرات النفط الخام العراقية من موانئ الجنوب على الخليج بلغت حوالي 3.565 مليون برميل يوميا منذ بداية فبراير.
وكانت صادرات موانئ البصرة في جنوب العراق، تراجعت إلى 3.556 مليون برميل يوميا في يناير، بعد أن سجلت مستوى قياسيا مرتفعا عند 3.63 مليون برميل يوميا في ديسمبر.
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