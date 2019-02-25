الان تتابع النفط يهبط نحو 0.2% وسط صادرات أمريكية قياسية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

تراجعت أسعار النفط، اليوم، تحت وطأة معروض وفير في ظل تنامي الصاردات الأمريكية ومنافستها المنتجين التقليديين من الشرق الأوسط في أسواق رئيسية مثل آسيا.

لكن الأسواق تدعمت بما قال المحللون إنه تفاؤل بأن واشنطن وبكين توشكان على تسوية نزاعات تجارية نالت من النمو الاقتصادي العالمي.

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وفي الساعة 0712 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت عند 67 دولارا للبرميل، بانخفاض 12 سنتا وبما يعادل 0.2% عن الإغلاق السابق. كان الخام ختم معاملات الجمعة دون تغير يذكر بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ 16 نوفمبر الماضي عند 67.73 دولار للبرميل.

وسجلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 57.20 دولار للبرميل منخفضة ستة سنتات أو 0.1% عن أحدث تسوية. كانت عقود الخام ارتفعت 0.5% يوم الجمعة بعد أن سجلت ذروتها منذ 16 نوفمبر 2018 عند 57.81 دولار للبرميل.

عزا المتعاملون الانخفاضات إلى وفرة المعروض النفطي وسط تنامي الصادرات من الولايات المتحدة، مما يجبر الموردين الآخرين ولاسيما من الشرق الأوسط على عرض تخفيضات على أسعار خاماتهم.