الان تتابع ارتفاع قيمة صادرات النفط السعودية 12.7% والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أظهرت بيانات حكومية، ارتفاع قيمة صادرات النفط السعودية 12.7%، على أساس سنوي في ديسمبر الماضي لتصل إلى 69.97 مليار ريال (18.66 مليار دولار).

وزادت قيمة الصادرات غير النفطية 11.8% في ديسمبر عنها قبل سنة إلى 21.05 مليار ريال، وفقا للبيانات الصادرة عن الهيئة السعودية العامة للإحصاء.

فيما تراجعت قيمة واردات السعودية 2.2% في ديسمبر 2018 مقارنة بها قبل عام لتصبح 41.88 مليار ريال.