شكرا لقرائتكم خبر عن المعهد القومى للإدارة يعقد ورشة تدريب لجامعتى الوادى الجديد وأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد المعهد القومى للإدارة، ورشة عمل تدريبية، لممثلى جامعتى الوادى الجديد، وأسوان، المتقدمتين لجائزة المؤسسة الحكومية المتميزة والتى تأتى ضمن جوائز مصر للتميز الحكومي، وذلك بهدف التدريب على محاور ومعايير منظومة التميز الحكومى، وفى إطار سلسلة البرامج التدريبية التى يقدمها المعهد بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، بهدف نشر الوعى الكامل حول الجائزة لدى كافة المؤسسات والأفراد، وذلك بصفة المعهد هو الجهة المنوط بها تنفيذ وإدارة مسابقات "جائزة مصر للتميز الحكومي.

من جانبها، أكدت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذى للمعهد القومى للإدارة، على أهمية التدريب الذى يأتى فى ضوء الشراكة الاستراتيجية وبروتوكول التعاون بين دولتى مصر والإمارات، مشيرة إلى أهمية عملية تبادل الخبرات والعمل على تصميم نظام متابعة وقياس مؤشرات الأداء فى منظومة العمل الحكومى المصرية، مع القيام بتهيئة معايير تلك الجائزة على الوضع المصرى بما يتناسب وعدد المؤسسات الحكومية والعاملين بها.

كما أوضحت الدكتورة شريفة شريف، أن الجائزة تهدف إلى تحفيز روح التنافس والتميز على مستوى الموظفين من جهة، وعلى مستوى المؤسسات الحكومية من جهة آخري، مما يرسخ قيم الانتماء والتميز ويحفز الجميع على الارتقاء بمستويات الأداء والالتزام بمعايير الجودة والتميز، وهو ما ينعكس على الارتقاء بالخدمة المقدمة للمواطن، مؤكدة أن قوة منظومة التميز الحكومى تكمن فى إعداد الجهات الحكومية لتصبح قادرة على العمل بتنافسية للوصول إلى الريادة بعد أن تنجح فى ضمان مكانة عالية فى الأنشطة الرئيسية التى تضطلع بها.

Advertisements

وأشارت "شريف"، إلى أنه تم خلال الورشة تدريب عدد 59 ممثلا من جامعة الوادى الجديد و 29 ممثلا من جامعة أسوان وذلك بمقر جامعة الوادى الجديد بمحافظة قنا، مؤكدة أن منظومة التميز الحكومى تركز على فلسفة التحسين والتطوير الأمثل لرفع مستويات الأداء المتميز والريادة فى تقديم خدمات عالية الجودة، مشيرة إلى أن الميزة الرئيسية لمنظومة التميز الحكومى هى حرصها على المتعاملين والمواطنين والمستفيدين الرئيسيين من أنشطة وعمل المؤسسة والتعرف على احتياجاتهم ومتطلباتهم وتطوير القدرات وتوظيفها والتى تدعم بدورها خلق القيمة النوعية بشكل مباشر أو غير مباشر.

يذكر أن جائزة مصر للتميز الحكومى تضم عدة فئات هى جوائز التميز المؤسسى والتى تشمل جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة وتضم الوحدات المحلية (محافظات، مراكز، مدن، أحياء، قري) والمؤسسات التعليمية وتضم الكليات الحكومية، كذلك جائزة الوحدة المتميزة فى تقديم الخدمات الحكومية وتضم مكاتب البريد، مكاتب الشهر العقارى والتوثيق، المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بالأحياء والمدن، مكاتب التأهيل الاجتماعى ومراكز التأهيل الشامل لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة، وجائزة المؤسسة المتميزة فى فى تقديم الخدمات الذكية وتضم الجهات ذات المواقع الالكترونية التفاعلية التطبيقية، والفئة الآخرى هى جوائز التميز الفردى والتى تضم جائزة القيادات المتميزة (رئيس قطاع، رئيس إدارة مركزية، مدير عام، مدير إدارة) كذلك جائزة الابتكار والابداع لأية فكرة إصلاحية أو بحث تطبيقي.



