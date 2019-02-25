شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الإثنين 25-2-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر سعر الدولار اليوم الإثنين 25-2-2019، حيث ثبت سعر الدولار على مستوى كافة البنوك العاملة فى مصر، وذلك بعد حالة من التراجع شهدتها العملة الأمريكية على مدار الأسبوعيين الماضيين.

وثبت سعر الدولار عند 17.46 جنيها للشراء، و 17.56 جنيها للبيع فى معظم البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، بمقدمتها البنك الأهلى المصرى.

وبحسب آخر تحديثات عدد من البنوك، جاء سعر الدولار فى تعاملات اليوم الإثنين، كالتالى:

​سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.47 جنيه للشراء

17.6 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.46 جنيه للشراء

17.56 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

17.46 جنيه للشراء

17.56 جنيه للبيع

Advertisements

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.46 جنيه للشراء

17.56 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

17.49 جنيه للشراء

17.59 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.47 جنيه للشراء

17.57 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.47 جنيه للشراء

17.57 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك عودة

17.49 جنيه للشراء

17.59 جنيه للبيع