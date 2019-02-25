شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الإثنين 25-2-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار العملات، اليوم، الإثنين، 25-2-2019، ومن العملات التى استقرت أمام الجنيه المصرى، الدولار الأمريكى، والذى استقر سعره عند 17.47 جنيه للشراء، و17.60 جنيه للبيع على مستوى عدد كبير من البنوك العاملة فى السوق المصرفية المصرية.

كما استقر سعر الريال السعودى، عند 4.65 جنيه للشراء، و 4.69 جنيه للبيع.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الإثنين، والتى جاءت كالتالى:

​سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.47 جنيه للشراء

17.6 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.46 جنيه للشراء

17.56 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

17.46 جنيه للشراء

17.56 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.46 جنيه للشراء

17.56 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

17.49 جنيه للشراء

17.59 جنيه للبيع

Advertisements

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.47 جنيه للشراء

17.57 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.47 جنيه للشراء

17.57 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك عودة

17.49 جنيه للشراء

17.59 جنيه للبيع

سعر اليورو الأوروبى اليوم

انخفض سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم، انخفاضا طفيفا وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 19.77جنيه للشراء، 19.93 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترلينى اليوم

ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم،ارتفاعا طفيفا، وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ "الاسترلينى" سعره 22.77 جنيه للشراء، و 22.97 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

استقرسعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، بمختلف البنوك، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.66 جنيه للشراء، و 4.69 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

استقر سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وطبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل سعره، 57.48 جنيه للشراء، 57.83 جنيها للبيع.