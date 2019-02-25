شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للدولار الأمريكي للجلسة الثالثة على التوالي أمام الين الياباني في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني ثالث أكبر اقتصاد في العالم وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم ووسط التطلع للشهادة النصف سنوية لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس.

في تمام الساعة 06:18 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.05% إلى مستويات 110.63 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 110.69 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 110.58، بينما حقق الأعلى له عند 110.86.

هذا قد تابعنا عن الاقتصاد الياباني صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين للخدمات والتي أظهرت استقرار النمو عند 1.1% متوافقة مع التوقعات دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة السنوية السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، ويأتي ذلك عقب ساعات من أعرب محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا عن كونه ناقش مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الأوضاع الاقتصادية العالمية في نهاية الأسبوع الماضي.

وأفاد كورودا يوم الجمعة أنه تم مناقشة مختلف التطورات الاقتصادية العالمية مع رئيس الوزراء وأن هناك بعض المخاطر التي تهدد تطلعات البنك المركزي الياباني الاقتصادية ومن بينها الحمائية التجارية، مع تطرقه لكون بنك اليابان لم يغير بعد تطلعاته باستمرار نمو الاقتصاد العالمي، موضحاً أن لقاءه مع رئيس الوزراء كان مخطط له وأنه لم يكن هناك أي ترتيبات خاصة لهذا الاجتماع، ومضيفاً أنه لم يتم التطرق للسياسة النقدية خلال الاجتماع.

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ويذكر أن محافظ بنك اليابان كورودا أعرب يوم الثلاثاء الماضي أمام البرلمان الياباني عن كون البنك المركزي الياباني على أتم الاستعداد للتوسع في التحفيز إذا ما أضر الصعود القوي للين الياباني بالاقتصاد وأعاق الجهود المبذولة لدفع الضغوط التضخمية إلى هدف بنك اليابان عند اثنان بالمائة، ونود الإشارة لكون من بين السياسات التوسعية التي قد ينتهجها بنك اليابان، خفض الفائدة وزيادة حجم برنامج شراء الأصول.

وفي سياق أخر أعلنت الحكومة اليابانية في وقت سابق من الشهر الجاري عن عطلة مدتها عشرة أيام بداً من السبت الموافق 27 من نيسان/أبريل المقبل وحتى الاثنين الموافق السادس من أيار/مايو القادم لاحتفالات اليابان بصعود الإمبراطور الجديد للحكم هناك خلال تلك العطلة الرسمية، وذلك على أن يتم تتويج ولي العهد مع مطلع أيار/مايو، ونود الإشارة لكون تلك العطلة التي ستدوم ستة أيام عمل كاملة ستكون الأطول في تاريخ اليابان.

على الصعيد الأخر، تترقب الأسواق عن الاقتصاد الأمريكي صدور القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تعكس استقرار النمو عند 0.3% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة الأولية لشهر كانون الأول/ديسمبر، ويأتي ذلك قبل أن نشهد مشاركة نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ريتشارد كلاريدا في حلقة نقاش تحت عنوان "الاحتياطي الفيدرالي: محادثة مع قادة المجتمع في دالاس الجنوبية" في تكساس.

ويأتي ذلك قبل ساعات من الشهادة النصف سنوية لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حيال السياسة النقدية أمام لجنة المصارف في مجلس الشيوخ غداً الثلاثاء وأمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب بعد غداً الأربعاء في واشنطون، وذلك قبل أن يقوم باول بإلقاء خطاباً تحت عنوان "التطورات الاقتصادية الحدية والتحديات على المدى الطويل" يوم الخميس القادم في نيويورك.