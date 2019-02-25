شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يستأنف الايجابية– تحليل -25-2-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر النحاس بتداولاته الأخيرة بتجاوز الحاجز المستقر عند 2.9290 لنلاحظ تقديمه لإغلاق يومي إيجابي ليزيد ذلك من فرص تحقيقه للأهداف الإضافية خلال الفترة القريبة والمتوسطة, كذلك تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي باستقراره ضمن مستوى تشبع الشراء يزيد من فرص انجذاب السعر نحو 2.9850 وصولا لمستوى تصحيح 61.8% فيبوناتشي والمتمركز حول 3.0300.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.9300 و 2.9850

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد