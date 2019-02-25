شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يقترب من الهدف الأول– تحليل - 25-2-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استغل سعر البلاتين الضغوط الإيجابية بتشكيله لموجه صاعدة جديدة متجاوزا بذلك حاجز النطاق الجانبي المتمركز حول 825.00 مقتربا بذلك من الهدف الأول المتمركز حول 850.00 ما سبق يدعم التداولات التصحيحية الصاعدة لنتوقع انجذاب السعر نحو مقاومة القناة الرئيسية الهابطة والمستقرة حول 871.00 ليشكل ذلك الهدف الثاني للتداولات الحالية. محاولة تسلل مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع الشراء يدعم توقعنا الصاعد بتقديمه لعزم إيجابي جديد وليزيد بذلك من فرص اختبار المقاومة الرئيسية المذكورة سابقا. Advertisements نطاق التداول المتوقع ما بين 825.00 و 871.00 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سعر البلاتين يقترب من الهدف الأول– تحليل - 25-2-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.