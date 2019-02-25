الباوند مقابل الين يكرر الإغلاقات الايجابية- تحليل - 25-2-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كرر سعر الزوج تقديمه لإغلاقات إيجابية فوق مستوى الدعم المستقر عند 144.00 ليزيد ذلك من فرص تشكيله لتداولات صاعدة قوية خلال الفترة القريبة والمتوسطة, نلاحظ من الرسم المرفق اقتراب مؤشر ستوكاستيك من مستوى 80 ليزيد ذلك من فرص اكتساب السعر للعزم الإيجابي ليسهل بذلك من مهمة الوصول نحو 145.75 والذي يشكل بدوره المحطة الإيجابية الأولى للتداولات الصاعدة, وصولا نحو الهدف الثاني والذي يستقر عند 147.00 .
نطاق التداول المتوقع ما بين 144.00 و 145.75
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم
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