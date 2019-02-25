شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يبحث عن عزم جديد- تحليل - 25-2-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اضطر سعر الزوج لتقديم تداولات جانبية إضافية نظرا لافتقاره للعزم الإيجابي لنلاحظ استقراره بقرب الدعم المحوري المتمركز عند 125.40, استمرار ثبات هذا الدعم يدعونا لانتظار تجميع السعر للعزم المطلوب ليتمكن بذلك من تجاوز الحاجز المستقر عند 126.20 ومن ثم الوصول نحو الهدف التالي المتمثل بمستوى 127.05.

تحرر مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء يشكل العامل الرئيسي لجانبية التداول الحالية نظرا لتعارضه أمام ثبات السعر فوق الدعم الرئيسي, لذلك ننوه بشده لمراقبة تصرف السعر لنتفادى أي محاولة لاستعادة الميل الهابط بكسره للدعم الحالي ولنتفادى بذلك التعرض لخسائر غير متوقعة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 125.40 و 126.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم