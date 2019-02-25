شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا, سهم أكسا يختبر المقاومة- تحليل - 25-2-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تجاوب سعر السهم مؤخرا مع إيجابية مؤشر ستوكاستيك مشكلا بذلك اندفاع صاعد قوي لنلاحظ اختباره حاليا لمقاومة القناة الهابطة والمستقر عند 21.80. ثبات هذه المقاومة يؤكد استقرار السعر ضمن محاور القناة الهابطة لنتوقع بتجميعه لعزم سلبي جديد البدء بالتسلل السلبي والذي يستهدف بشكل أولي مستوى 20.85 وصولا لمستوى تصحيح 61.8% فيبوناتشي والمستقر عند 20.45.

أما تعرض السعر لضغوط إيجابية جديدة واندفاعه فوق المقاومة الحالية, فإن ذلك سيؤكد استعداده لبناء تداولات إيجابية جديدة ليبدأ بتحقيق أهداف إيجابية جديدة بوصوله نحو 22.35 و 23.20 على التوالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 21.80 و 20.85

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات المقاومة