شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الصين والولايات المتحدة تحققان تقدمًا في المفاوضات التجارية بينهما والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:25 صباحًا, 25 فبراير 2019 م المناطق_واس حققت الصين والولايات المتحدة تقدمًا كبيرًا في المفاوضات التجارية الجارية بينهما في واشنطن.

وأفادت وكالة (شينخوا) الصينية بأن الطرفين حققا تقدمًا بشأن قضايا محددة مثل نقل التكنولوجيا وحماية الملكية الفكرية والعوائق التجارية غير المتعلقة بالرسوم وقطاع الخدمات والزراعة وأسعار صرف العملات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصين والولايات المتحدة تحققان تقدمًا في المفاوضات التجارية بينهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.