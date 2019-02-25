الان تتابع الذهب يرتفع بفعل تأخير الرسوم الأمريكية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لندن- الخليج 365:

ارتفعت أسعار الذهب يوم الاثنين مع هبوط الدولار مقابل اليوان بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيرجئ زيادة الرسوم الجمركية على سلع صينية، في حين صعد البلاديوم إلى مستوى قياسي.

وفي الساعة 0532 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.2 بالمئة إلى 1330.48 دولار للأوقية (الأونصة). واستقرت عقود الذهب الأمريكية الآجلة عند 1333 دولارا.

وتعزز اليوان 0.6 بالمئة في الأسواق الخارجية إلى 6.673 يوان أمام الدولار بعد أن سجل أقوى مستوياته منذ منتصف يوليو تموز، بفعل أنباء أن ترامب قد لا يزيد الرسوم على واردات من الصين حجمها 200 مليار دولار إلى 25 بالمئة من عشرة بالمئة.

وقوة اليوان تجعل الذهب أرخص للصين أكبر مستهلك للمعدن في العالم.

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كان ترامب قال يوم الأحد إنه سيؤجل زيادة في الرسوم على السلع الصينية كانت مقررة في وقت لاحق هذا الأسبوع، مبررا ذلك بإحراز ”تقدم كبير“ في محادثات التجارة الأمريكية الصينية مطلع الأسبوع، وإنه سيلتقي بنظيره الصيني لإبرام اتفاق إذا استمر التقدم.

وقال جيفري هالي كبير محللي السوق في أواندا : الدولار متراجع اليوم بعد تمديد ترامب مهلة الرسوم.

وتابع الذهب، مع دخوله جلسة التداول الأوروبية وجلسة نيويورك، قد يتعرض لبعض الضغط من سوق الأسهم مضيفا أن الضغوط لن تكون مستدامة لحين توافر مزيد من المعلومات عن اتفاق التجارة.

في غضون ذلك، صعد السعر الفوري للبلاديوم إلى 1506.50 دولار للأوقية، مدفوعا بعجز حاد في المعروض، وزاد المعدن 0.5 بالمئة في أحدث سعر له إلى 1505 دولارات.

وارتفع البلاتين 0.4 بالمئة مسجلا 843.50 دولار للأوقية بعد أن بلغ أهلى مستوياته منذ أواخر نوفمبر تشرين الثاني.